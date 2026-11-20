L’enjeu était aussi simple qu’é­norme lors du dernier match de poules du Masters ce vendredi.

Daniil Medvedev et Frances Tiafoe jouaient en effet une place en demi‐finales et c’est le Russe qui a décroché son ticket pour le dernier carré grâce à une victoire en deux sets (6−3. 6–4).

Le Russe devra donc attendre pour les vacances et il l’a d’ailleurs signifié avec humour avec un message sur la caméra : « Toujours pas de Maldives », en réfé­rence à sa desti­na­tion préférée lors de l’intersaison.

« Still no Maldives » 🏝️❌@DaniilMedwed extends his 2026 season for at least one more match…#NittoATPFinals pic.twitter.com/Btyyrbdv6z — Tennis TV (@TennisTV) November 20, 2026

En demi‐finales samedi, Daniil Medvedev retrou­vera le numéro 1 mondial Alexander Zverev. Un clas­sique du circuit, le Russe menant 14–8 dans ses face‐à‐face avec l’Allemand.