L’enjeu était aussi simple qu’énorme lors du dernier match de poules du Masters ce vendredi.
Daniil Medvedev et Frances Tiafoe jouaient en effet une place en demi‐finales et c’est le Russe qui a décroché son ticket pour le dernier carré grâce à une victoire en deux sets (6−3. 6–4).
Le Russe devra donc attendre pour les vacances et il l’a d’ailleurs signifié avec humour avec un message sur la caméra : « Toujours pas de Maldives », en référence à sa destination préférée lors de l’intersaison.
En demi‐finales samedi, Daniil Medvedev retrouvera le numéro 1 mondial Alexander Zverev. Un classique du circuit, le Russe menant 14–8 dans ses face‐à‐face avec l’Allemand.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.