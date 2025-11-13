Déjà qualifié pour les demi‐finales du Masters de Turin avant d’af­fronter Lorenzo Musetti ce jeudi soir pour son dernier match de la phase de groupe, Carlos Alcaraz a fait coup double en domi­nant l’Italien en deux manches : 6–4, 6–1.

Désormais assuré de terminer premier de son groupe et d’éviter Jannik Sinner dans le dernier carré, il a surtout validé la place de numéro 1 mondial en fin de saison grâce à cette troi­sième victoire d’af­filée sur le tournoi des maîtres.

Concentré et appliqué dès le début du premier set, l’Espagnol a usé son adver­saire avant de breaker au meilleur des moments, à 5–4. En face, le 9e mondial accu­sait logi­que­ment le coup, accu­mu­lait les fautes directes et concé­dait à deux reprises son service dans la deuxième manche.

Impérial, Carlos Alcaraz termi­nera donc numéro 1 mondial pour la deuxième année de sa carrière, après 2022. Un réel accom­plis­se­ment pour Carlitos qui avait coeur d’en­voyer un message à son grand rival, Jannik Sinner.

Une victoire qui permet égale­ment à Alex De Minaur, au fond du gouffre il y a deux jours, de se quali­fier pour la première fois de sa carrière en demi‐finales du Masters.