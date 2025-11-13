Déjà qualifié pour les demi‐finales du Masters de Turin avant d’affronter Lorenzo Musetti ce jeudi soir pour son dernier match de la phase de groupe, Carlos Alcaraz a fait coup double en dominant l’Italien en deux manches : 6–4, 6–1.
Désormais assuré de terminer premier de son groupe et d’éviter Jannik Sinner dans le dernier carré, il a surtout validé la place de numéro 1 mondial en fin de saison grâce à cette troisième victoire d’affilée sur le tournoi des maîtres.
Concentré et appliqué dès le début du premier set, l’Espagnol a usé son adversaire avant de breaker au meilleur des moments, à 5–4. En face, le 9e mondial accusait logiquement le coup, accumulait les fautes directes et concédait à deux reprises son service dans la deuxième manche.
Impérial, Carlos Alcaraz terminera donc numéro 1 mondial pour la deuxième année de sa carrière, après 2022. Un réel accomplissement pour Carlitos qui avait coeur d’envoyer un message à son grand rival, Jannik Sinner.
Une victoire qui permet également à Alex De Minaur, au fond du gouffre il y a deux jours, de se qualifier pour la première fois de sa carrière en demi‐finales du Masters.
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 22:05