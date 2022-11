Battu une deuxième fois en autant de rencontre sur le Masters par Félix Auger‐Aliassime ce mardi, Rafael Nadal n’a désor­mais quasi­ment aucune chance de se quali­fier pour les demi‐finales à Turin.

Pour voir un tel scénario se produire, Casper Ruud devra obli­ga­toi­re­ment s’in­cliner en deux manches face à Taylor Fritz ce mardi soir.

Si tel était le cas, l’Espagnol devra ensuite battre le Norvégien sur le même score jeudi et en même temps espérer que Fritz batte Auger‐Aliassime, toujours en deux sets.

Nadal, Ruud et Auger‐Aliassime seraient alors à égalité avec une victoire et deux défaites chacun et à égalité au nombre de sets (2−4). Tout se joue­rait alors au pour­cen­tage de jeux remportés. Problème pour le Majorquin, il a perdu 6–7, 1–6 et 3–6, 4–6. Il faudrait donc qu’il gagne très large­ment face au Norvégien et que le Canadien s’in­cline lui aussi très large­ment contre Fritz.

Autant dire que l’es­poir est très mince…