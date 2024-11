De passage en confé­rence de presse ce dimanche après sa défaite d’en­trée sur le Masters de Turin face à Taylor Fritz, Daniil Medvedev, dont l’at­ti­tude à la fin du match trahis­sait une vraie lassi­tude, a expliqué qu’il avait tout simple­ment hâte que la saison se termine tout en criti­quant une nouvelle fois la qualité des balles.

« Je n’ai pas été surpris de voir Taylor riva­liser avec moi dans l’échange. Les balles font que tout le monde peut le faire main­te­nant. Je ne suis donc pas du tout surpris. C’est ce que je fais tous les jours, jour après jour, depuis deux ou trois ans. Chaque entraî­ne­ment est une lutte. Chaque match est un combat. J’ai tenu bon pendant long­temps. Maintenant, je ne ressens aucun plaisir à être sur le terrain. Je ne suis donc pas du tout surpris par le match d’au­jourd’hui », a expliqué le Russe avant de poursuivre.

« J’ai hâte que la saison se termine. C’est la première fois que je le dis. D’habitude, les finales de l’ATP ne sont pas faciles pour moi. La seule fois où je l’ai gagnée, c’était en 2020 quand j’avais commencé ma saison à l’US Open (saison inter­rompue par le Covid), donc c’est un peu diffé­rent. Mais je me bats toujours. Comme je l’ai dit, depuis long­temps, je me bats avec quelque chose qui ne dépend pas de moi. Je suis un grand combat­tant. Je suis toujours le 4e mondial. Peut‐être 5 si Taylor joue bien ici. C’est encore très bien. Je suis sûr que beau­coup de gens aime­raient ça. Mais main­te­nant, je suis fatigué de me battre. Je suis fatigué de me battre contre quelque chose qui ne dépend pas de moi. Je vais voir comment ça se passe. Aujourd’hui, j’ai eu mes chances. Je les aurai lors des prochains matches. Si ça ne marche pas, je pars en vacances. Je suis heureux. »