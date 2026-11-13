S’ils ne pour­ront se retrouver qu’en demies ou en finale du Masters, Carlos Alcaraz et Alexander Zverev se sont entraînés ensemble avant le début des ATP Finals (15 au 22 novembre).

Et alors qu’il y avait une petite inquié­tude pour l’Espagnol, bandé au niveau du genou lors de son arrivée à Turin, il a déjà rassuré un peu.

Les deux hommes se sont livrés un tie‐break de grande qualité, à suspens, remporté 18–16 par l’Espagnol !

34 POINTS 😮



Top 2 seeds Zverev and Alcaraz might have just played one of the tiebreaks of the year…



…in prac­tice ! #NittoATPFinals pic.twitter.com/XGxCnK4Bkl — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2026

4min47 de plaisir.