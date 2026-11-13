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Le tie‐break excep­tionnel entre Alcaraz et Zverev à l’entraînement avant le début du Masters

Par
Baptiste Mulatier
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S’ils ne pour­ront se retrouver qu’en demies ou en finale du Masters, Carlos Alcaraz et Alexander Zverev se sont entraînés ensemble avant le début des ATP Finals (15 au 22 novembre).

Et alors qu’il y avait une petite inquié­tude pour l’Espagnol, bandé au niveau du genou lors de son arrivée à Turin, il a déjà rassuré un peu.

Les deux hommes se sont livrés un tie‐break de grande qualité, à suspens, remporté 18–16 par l’Espagnol !

4min47 de plaisir.

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 10:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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