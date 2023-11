Déjà complices à Paris‐Bercy la semaine dernière, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se sont retrouvés à Turin où va se dérouler le Masters du 12 au 19 novembre.

Les deux meilleurs joueurs du monde se sont entraînés ensemble et, une nouvelle fois, nous ont offert un grand spec­tacle. La preuve en images avec cet échange splen­dide, fina­le­ment remporté par le Serbe.

World No.1 and No.2 coming toge­ther in prac­tice – it was always gonna be fun…🤩#NittoATPFinals @CarlosAlcaraz @DjokerNole pic.twitter.com/kcCLFfGvlA