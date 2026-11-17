Quand Benoît Maylin a un message à faire passer, il ne passe pas par quatre chemins, surtout quand cela concerne un joueur français.

Devant sa télé ce dimanche soir pour la défaite d’en­trée d’Arthur Fils contre Ben Shelton sur le Masters de Turin, notre confrère, dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV, a poussé un énorme coup de gueule concer­nant la tactique adoptée par le Tricolore durant la rencontre. Et certains diront qu’il n’a pas tota­le­ment tort.

☹️ “Je suis très déçu du match de Fils. J’ai trouvé ça pauvre tacti­que­ment. Toujours la même balle, pas de profon­deur, toujours sur le revers, pas de varia­tions au service. Il s’épuise tout seul. Je vois un Shelton qui progresse et ce n’est pas le cas de Fils.”



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/CvK8NvQwWT — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) November 16, 2026

« Je suis hyper déçu. J’ai trouvé que tacti­que­ment, c’était encore une fois très très pauvre. Toujours la même chose, toujours la même balle, en plus pas de profon­deur, pas de longueur de balle, toujours sur le revers. Donc au bout d’un moment, bien sûr, il est tran­quille le Shelton, la balle arrive à hauteur de hanche. Il ne recule pas, il est tran­quille, il peut avancer. Alors je veux bien que Shelton ait fait des beaux revers. Mais bien sûr qu’il fait des beaux revers, il n’y a pas de longueur de balle. N’importe qui fait des beaux revers, en plus à deux mains, sur une surface comme ça avec une balle qui n’est pas tendue. On sait bien que la balle d’Arthur elle est quand même enve­loppée, donc bien sûr qu’il a le temps. Et tout le temps le revers. Quand il dit dans sa décla­ra­tion, ‘j’ai changé de tactique, j’ai changé la direc­tion’, ben non, je suis désolé, non. C’est pas toi qui chan­geais la direc­tion, c’était tout le temps Shelton qui prenait l’initiative, parce que les balles étaient courtes, parce que c’était quasi­ment tout le temps la même balle. Pas de varia­tion au service. Ok, je cogne, je cogne, je cogne. C’est très beau de cogner, mais ces mecs‐là ils ont pas peur d’une balle qui est puis­sante. On parle des meilleurs mondiaux. C’est le mec qui envoie des souches, des souches, des souches, et il s’épuise tout seul à envoyer des souches. Il gagne le deuxième set, il est là, c’est comme s’il avait gagné le tournoi. Le mec, il est déjà en fusion totale. Oh, il y a un troi­sième set gars, calme‐toi. Boom, break d’entrée, 3–0, allez hop, reviens, mon gars. Et puis à un moment, il essaye un coup droit long de ligne qui sort de peu, et tout de suite il dit qu’il fallait jouer le revers. Non. Bien sûr que non, putain. Arrête avec ton revers. Tu vois bien que tu n’as pas de longueur de balle, ça sert à rien. Varie ! Deux fois, il fait des amortis qui sont bien touchés. Il y a au moins des tenta­tives de varia­tion. Je monte à contre­temps, j’essaye de le bous­culer, de le sortir de cette routine. Mais toujours est‐il qu’il y a un truc qui ne va pas : je vois un Shelton qui progresse, je ne vois pas un Arthur Fils qui progresse. Et donc, moi, j’ai un Arthur Fils, j’ai un Français, je suis Français, je veux que ce mec progresse, bordel. »