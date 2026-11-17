Quand Benoît Maylin a un message à faire passer, il ne passe pas par quatre chemins, surtout quand cela concerne un joueur français.
Devant sa télé ce dimanche soir pour la défaite d’entrée d’Arthur Fils contre Ben Shelton sur le Masters de Turin, notre confrère, dans l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV, a poussé un énorme coup de gueule concernant la tactique adoptée par le Tricolore durant la rencontre. Et certains diront qu’il n’a pas totalement tort.
« Je suis hyper déçu. J’ai trouvé que tactiquement, c’était encore une fois très très pauvre. Toujours la même chose, toujours la même balle, en plus pas de profondeur, pas de longueur de balle, toujours sur le revers. Donc au bout d’un moment, bien sûr, il est tranquille le Shelton, la balle arrive à hauteur de hanche. Il ne recule pas, il est tranquille, il peut avancer. Alors je veux bien que Shelton ait fait des beaux revers. Mais bien sûr qu’il fait des beaux revers, il n’y a pas de longueur de balle. N’importe qui fait des beaux revers, en plus à deux mains, sur une surface comme ça avec une balle qui n’est pas tendue. On sait bien que la balle d’Arthur elle est quand même enveloppée, donc bien sûr qu’il a le temps. Et tout le temps le revers. Quand il dit dans sa déclaration, ‘j’ai changé de tactique, j’ai changé la direction’, ben non, je suis désolé, non. C’est pas toi qui changeais la direction, c’était tout le temps Shelton qui prenait l’initiative, parce que les balles étaient courtes, parce que c’était quasiment tout le temps la même balle. Pas de variation au service. Ok, je cogne, je cogne, je cogne. C’est très beau de cogner, mais ces mecs‐là ils ont pas peur d’une balle qui est puissante. On parle des meilleurs mondiaux. C’est le mec qui envoie des souches, des souches, des souches, et il s’épuise tout seul à envoyer des souches. Il gagne le deuxième set, il est là, c’est comme s’il avait gagné le tournoi. Le mec, il est déjà en fusion totale. Oh, il y a un troisième set gars, calme‐toi. Boom, break d’entrée, 3–0, allez hop, reviens, mon gars. Et puis à un moment, il essaye un coup droit long de ligne qui sort de peu, et tout de suite il dit qu’il fallait jouer le revers. Non. Bien sûr que non, putain. Arrête avec ton revers. Tu vois bien que tu n’as pas de longueur de balle, ça sert à rien. Varie ! Deux fois, il fait des amortis qui sont bien touchés. Il y a au moins des tentatives de variation. Je monte à contretemps, j’essaye de le bousculer, de le sortir de cette routine. Mais toujours est‐il qu’il y a un truc qui ne va pas : je vois un Shelton qui progresse, je ne vois pas un Arthur Fils qui progresse. Et donc, moi, j’ai un Arthur Fils, j’ai un Français, je suis Français, je veux que ce mec progresse, bordel. »
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 08:08