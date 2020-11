Comme vous le savez, après 12 éditions à l’O2 Arena de Londres, les ATP Finals vont déménager à la Pala Alpitour Arena de Turin en 2021. La ville italienne va accueillir les meilleurs joueurs du monde en simple et en double jusqu’en 2025. D’ailleurs, la campagne de communication a d’ores et déjà débuté et il est possible d’acheter des billets pour cette édition qui aura lieu du 14 au 21 novembre 2021.

Le président de l’ATP, l’Italien Andrea Gaudenzi s’est exprimé sur cet évènement : « Nous ne doutons pas que la ville de Turin se révélera comme un hôte exceptionnel pour les finales Nitto ATP, en mettant l’accent sur l’innovation et en mettant l’expérience des fans au cœur de tout ce qu’elle entreprendra. Le lancement du compte à rebours avant le tournoi est une étape passionnante, et nous attendons avec impatience ces cinq années de collaboration étroite avec tous les partenaires de l’événement, pour continuer à tirer parti de la croissance du Masters de fin de saison. »