Albano Olivetti et Théo Arribagé l’ont fait.

Après avoir sauvé trois balles de match en demi‐finales, la paire fran­çaise a pris sa revanche en finale du double au Masters de Turin contre Salvadorien Marcelo Arevalo et le Croate Mate Pavic (3−6, 7–6 [2], 10–6), qui les avait battus lors du premier match de poules.

𝐈𝐋𝐒 𝐋’𝐎𝐍𝐓 𝐅𝐀𝐈𝐓 : Théo Arribagé et Albano Olivetti 🇫🇷 remportent le Masters pour leur première parti­ci­pa­tion, cinq ans après la dernière victoire trico­lore en double ! #NittoATPFinals pic.twitter.com/SI1cIkTEPj — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 22, 2026

« C’est juste incroyable de gagner devant tous nos amis, toute notre famille. On est vrai­ment hyper contents de ce qu’on a fait ici depuis quinze jours, parce que ça fait quasi­ment deux semaines qu’on est là. On a beau­coup bossé, c’est une récom­pense de toute l’année. On en avait parlé avec Albano. On s’était dit qu’il nous fallait un gros titre. Ça devait être soit Paris soit ici, je suis vrai­ment content qu’on ait réussi à cocher ce tournoi qui est juste incroyable », s’est réjoui Théo Arribagé lors de l’in­ter­view sur le court.

Les Bleus remportent leur 7e titre de la saison et le plus beau après Auckland, Montpellier, Dallas, Halle, Majorque et Bâle.

📊 Enoooorme ! Théo Arribagé 🇫🇷 et Albano Olivetti 🇫🇷 forment la 3e paire 100% fran­çaise à remporter le double messieurs du Masters :

🏆 2005 : Llodra 🇫🇷 & Santoro 🇫🇷

🏆 2019 : Mahut 🇫🇷 & Herbert 🇫🇷

🏆 2021 : Mahut 🇫🇷 & Herbert 🇫🇷 (2)

🏆 2026 : Arribagé 🇫🇷 & Olivetti 🇫🇷



✍️… pic.twitter.com/q4w6jLDypp — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 22, 2026

Magnifique !