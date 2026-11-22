Après avoir sauvé trois balles de match en demi‐finales, la paire française a pris sa revanche en finale du double au Masters de Turin contre Salvadorien Marcelo Arevalo et le Croate Mate Pavic (3−6, 7–6 [2], 10–6), qui les avait battus lors du premier match de poules.
« C’est juste incroyable de gagner devant tous nos amis, toute notre famille. On est vraiment hyper contents de ce qu’on a fait ici depuis quinze jours, parce que ça fait quasiment deux semaines qu’on est là. On a beaucoup bossé, c’est une récompense de toute l’année. On en avait parlé avec Albano. On s’était dit qu’il nous fallait un gros titre. Ça devait être soit Paris soit ici, je suis vraiment content qu’on ait réussi à cocher ce tournoi qui est juste incroyable », s’est réjoui Théo Arribagé lors de l’interview sur le court.
Les Bleus remportent leur 7e titre de la saison et le plus beau après Auckland, Montpellier, Dallas, Halle, Majorque et Bâle.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.