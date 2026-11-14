Alors qu’ils ne s’étaient plus revus depuis des mois, Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero se sont retrouvés ce samedi à l’oc­ca­sion d’une séance d’en­traî­ne­ment avant le début du Masters de Turin.

L’entraîneur espa­gnol, désor­mais aux côtés de Ben Shelton après être resté près de sept ans avec son compa­triote, a donc eu l’oc­ca­sion de faire un câlin à son ancien joueur avec qui il a tout gagné ou presque.

Des retrou­vailles qui font chaud au coeur.