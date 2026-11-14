Accueil ATP ATP - Finals

Les retrou­vailles tant atten­dues entre Alcaraz et Ferrero

Par
Thomas S
-

Alors qu’ils ne s’étaient plus revus depuis des mois, Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero se sont retrouvés ce samedi à l’oc­ca­sion d’une séance d’en­traî­ne­ment avant le début du Masters de Turin.

L’entraîneur espa­gnol, désor­mais aux côtés de Ben Shelton après être resté près de sept ans avec son compa­triote, a donc eu l’oc­ca­sion de faire un câlin à son ancien joueur avec qui il a tout gagné ou presque. 

Des retrou­vailles qui font chaud au coeur. 

Publié le samedi 14 novembre 2026 à 17:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥