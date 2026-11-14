Alors qu’ils ne s’étaient plus revus depuis des mois, Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero se sont retrouvés ce samedi à l’occasion d’une séance d’entraînement avant le début du Masters de Turin.
L’entraîneur espagnol, désormais aux côtés de Ben Shelton après être resté près de sept ans avec son compatriote, a donc eu l’occasion de faire un câlin à son ancien joueur avec qui il a tout gagné ou presque.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.