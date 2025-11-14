AccueilATPATP - FinalsL'immense classe de Carlos Alcaraz après avoir reçu la coupe du numéro...
ATP - Finals

L’immense classe de Carlos Alcaraz après avoir reçu la coupe du numéro 1 mondial : « Ce n’est pas un objectif que vous pouvez réaliser seul. C’est quelque chose pour lequel j’ai travaillé très dur chaque jour avec toute mon équipe et ma famille »

Par Thomas S

Assuré de terminer l’année numéro 1 mondial suite à sa victoire face à Lorenzo Musetti sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz a été honoré ce vendredi en rece­vant la fameuse coupe promise au premier du clas­se­ment ATP en fin de saison.

De belles images accom­pa­gnées d’un magni­fique discours de la part du prodige espagnol. 

« C’est un plaisir pour moi d’être numéro un. C’est quelque chose pour lequel j’ai travaillé très dur avec mon équipe chaque jour, c’est un chemin que je n’ai pas parcouru seul, je l’ai fait avec toute mon équipe, ma famille. Ils ont tous été derrière moi pour me soutenir, dans les bons comme dans les mauvais moments, et c’est quelque chose dont je suis très fier. J’ai la même équipe qu’en 2022, lorsque j’ai égale­ment terminé numéro un, et j’ai ajouté quelques membres dont je suis très heureux. Cela signifie tout pour moi. »

Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 15:05

