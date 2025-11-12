Tombeur en deux sets de Felix Auger‐Aliassime pour son premier match de poules au Masters, Jannik Sinner a encore impres­sionné l’an­cien numéro 3 mondial, Ivan Ljubicic, dont les propos sont relayés par Tennis World Italia.

« La solu­tion tactique de Jannik était d’in­sister sur le coin gauche du Canadien, c’est‐à‐dire sur son revers. Il le faisait beau­coup avec un service à l’ex­té­rieur qui lui ouvrait le terrain (…) En regar­dant le match, je me suis dit : si tu es à 97 %, tu ne gagnes aucun jeu contre Sinner, si tu es à 100 %, tu peux en gagner trois, quatre ou cinq ».