AccueilATPATP - FinalsLjubicic : "En regardant le match de Sinner contre Auger-Aliassime, je me...
ATP - Finals

Ljubicic : « En regar­dant le match de Sinner contre Auger‐Aliassime, je me suis dit : si tu es à 97 %, tu ne gagnes aucun jeu contre lui, et si tu es à 100 %, tu peux en gagner trois, quatre ou cinq »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

61

Tombeur en deux sets de Felix Auger‐Aliassime pour son premier match de poules au Masters, Jannik Sinner a encore impres­sionné l’an­cien numéro 3 mondial, Ivan Ljubicic, dont les propos sont relayés par Tennis World Italia.

« La solu­tion tactique de Jannik était d’in­sister sur le coin gauche du Canadien, c’est‐à‐dire sur son revers. Il le faisait beau­coup avec un service à l’ex­té­rieur qui lui ouvrait le terrain (…) En regar­dant le match, je me suis dit : si tu es à 97 %, tu ne gagnes aucun jeu contre Sinner, si tu es à 100 %, tu peux en gagner trois, quatre ou cinq ».

Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 10:26

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters de Turin en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.