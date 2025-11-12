Grâce à sa victoire à l’arrachée face à Alex De Minaur ce mardi soir à l’occasion de son deuxième match de poule sur le Masters de Turin, Lorenzo Musetti s’est donné une chance de se qualifier pour les demi‐finales.
Pour cela, il devra battre Carlos Alcaraz. Un adversaire qu’il n’a battu qu’une seule en huit confrontations. Mais l’Italien pourra compter sur un atout de taille : ses supporters.
« Cela me donne beaucoup de confiance dans le travail que je suis en train de faire et c’est certainement une bonne nouvelle que je sois en lice pour me qualifier pour les demi‐finales. Une grande partie dépendra de ma performance contre Carlos. C’est le match le plus difficile du groupe, je le connais très bien car nous nous sommes affrontés plusieurs fois cette année sur toutes les surfaces. Mais je suis sûr d’avoir un avantage, c’est le public. Espérons qu’il m’aidera à réaliser un miracle. »
Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 15:45