ATP - Finals

Lorenzo Musetti, avant d’af­fronter Carlos Alcaraz : « Je suis sûr d’avoir un avan­tage par rapport à lui »

Thomas S
Par Thomas S

Grâce à sa victoire à l’ar­ra­chée face à Alex De Minaur ce mardi soir à l’oc­ca­sion de son deuxième match de poule sur le Masters de Turin, Lorenzo Musetti s’est donné une chance de se quali­fier pour les demi‐finales. 

Pour cela, il devra battre Carlos Alcaraz. Un adver­saire qu’il n’a battu qu’une seule en huit confron­ta­tions. Mais l’Italien pourra compter sur un atout de taille : ses supporters. 

« Cela me donne beau­coup de confiance dans le travail que je suis en train de faire et c’est certai­ne­ment une bonne nouvelle que je sois en lice pour me quali­fier pour les demi‐finales. Une grande partie dépendra de ma perfor­mance contre Carlos. C’est le match le plus diffi­cile du groupe, je le connais très bien car nous nous sommes affrontés plusieurs fois cette année sur toutes les surfaces. Mais je suis sûr d’avoir un avan­tage, c’est le public. Espérons qu’il m’ai­dera à réaliser un miracle. »

Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 15:45

