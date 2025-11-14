Forcément un peu déçu lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite contre Carlos Alcaraz et son élimi­na­tion du Masters de Turin, Lorenzo Musetti a quand même tenu à rendre hommage à la perfor­mance de son adversaire.

« Je pense qu’il était vrai­ment concentré. Je savais qu’il voulait vrai­ment gagner ce soir. Il a très bien servi. Je pense qu’il n’a pas eu beau­coup de hauts et de bas au service. Cela m’a mis beau­coup de pres­sion sur les échanges. Je l’ai vu jouer sur cette surface avec beau­coup de hauts et de bas. Ce soir, sa perfor­mance a été très régu­lière dans tous les aspects du jeu. Même au retour, il commence à être très agressif. Ce qui m’a le plus surpris, c’est son premier coup après le service avec son coup droit. Il génère une puis­sance et une vitesse vrai­ment très diffi­ciles à gérer. »