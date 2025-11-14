Forcément un peu déçu lors de son passage en conférence de presse après sa défaite contre Carlos Alcaraz et son élimination du Masters de Turin, Lorenzo Musetti a quand même tenu à rendre hommage à la performance de son adversaire.
« Je pense qu’il était vraiment concentré. Je savais qu’il voulait vraiment gagner ce soir. Il a très bien servi. Je pense qu’il n’a pas eu beaucoup de hauts et de bas au service. Cela m’a mis beaucoup de pression sur les échanges. Je l’ai vu jouer sur cette surface avec beaucoup de hauts et de bas. Ce soir, sa performance a été très régulière dans tous les aspects du jeu. Même au retour, il commence à être très agressif. Ce qui m’a le plus surpris, c’est son premier coup après le service avec son coup droit. Il génère une puissance et une vitesse vraiment très difficiles à gérer. »
Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 13:38