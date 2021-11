Turin (2020–2025) est donc la ville qui succède à l’O2 Arena de Londres (2009–2020) où tous les cham­pions expliquent que c’était formi­dable. Salle pleine, jeux de lumières, atmo­sphère inégalée, vestiaires person­na­lisés, Londres était devenu un vrai « pèle­ri­nage » pour les 8 plus grandes stars de l’année.

Depuis le début de la semaine, le décor n’est plus le même d’au­tant que tout n’est pas prêt comme l’a explique avec humour Nicolas Mahut dans le journal L’Equipe : « C’est une première année et, en termes d’or­ga­ni­sa­tion, tu sens qu’ils ne sont pas prêts, les services pour les joueurs, les vestiaires. »

Niveau ambiance, on en saura un peu ce dimanche avec le début de la compé­ti­tion et une jauge de 60% pour 16 000 places au total et il serait assez trou­blant que le Masters, qui est l’apo­théose de la saison, sonne creux d’au­tant que cela n’a jamais été le cas à Londres où la salle était toujours pleine à craquer.