Observateur très attentif du circuit, Mansour Bahrami, qui continue de régaler à 67 ans les fans du monde entier lors des tour­nois des légendes et autres exhi­bi­tions, s’est récem­ment exprimé lors d’une inter­view accordée à nos confrères belges de DH Sports+.

Un entre­tien dans lequel le Franco‐Iranien est notam­ment revenu sur la popu­la­rité de Novak Djokovic, opposé ce dimanche à Jannik Sinner en finale du Masters de Turin.

« Il est mal‐aimé, et il souffre de cela. Mais il faut avoir du respect pour ce garçon. C’est le plus grand joueur de l’his­toire. On peut ne pas l’aimer. Je comprends. Mais il ne faut pas l’as­sas­siner. Si vous ne l’aimez pas, ne l’ap­plau­dissez pas, mais ne le sifflez pas. Il gagne et on le siffle. Qu’est‐ce qu’il a fait de mal ? Rien ! Il a long­temps souf­fert de cela. Maintenant je pense qu’il parvient à prendre du recul par rapport à cette situa­tion. C’est un grand pro. Il ne faut pas oublier qu’il est tombé dans la même époque que Nadal et Federer, deux joueurs très appré­ciés. Il a tout fait pour être aimé. Parfois de trop pour moi. Il ferait mieux de jouer ses matchs, les gagner et rentrer chez lui. Les gens pensent qu’il est faux. Ce n’est pas vrai. Il aime le public et il a envie que le public l’aime. »