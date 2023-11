À l’oc­ca­sion du Masters de Turin, nos confrères italiens d’Ubitennis ont eu la bonne idée d’in­ter­roger Marco Rossani, chef d’équipe de la Wilson Italia Stringing Team et cordeur offi­ciel du tournoi des maîtres depuis que celui‐ci a démé­nagé dans la ville italienne en 2021.

Cordeur profes­sionnel depuis 39 ans, Rossano, qui a parti­cipé à de nombreux tour­nois natio­naux et inter­na­tio­naux comme Wimbledon, explique que les joueurs de double sont en réalité encore plus exigeants que ceux évoluant en simple.

« Rublev est sans aucun doute le plus poin­tilleux cette année, car comme nous l’avons tous vu pendant les matchs, ce n’est pas une période facile sur le plan émotionnel pour lui. Il demande beau­coup de raquettes, toutes déca­lées. Il veut qu’elles soient cordées le plus tard possible, toujours le même jour, près du match. Rune est égale­ment très exigeant, il a apporté sept raquettes et veut de nombreuses tensions diffé­rentes. Alcaraz est sans doute celui qui crée le moins de problèmes, il est le plus détendu de tous, dans le sens où il apporte les raquettes et nous dit vrai­ment de les faire quand nous voulons. Mais les joueurs de double sont certai­ne­ment les plus compli­qués, notam­ment Matthew Ebden, que je connais depuis de nombreuses années main­te­nant et qui a besoin de raquettes défor­mées de manière contrôlée. Il n’est pas rare qu’il prenne une raquette fraî­che­ment fabri­quée et qu’il la coupe, deman­dant à ce qu’elle soit refaite. Il n’en veut pas au cordeur, il est conscient qu’il est très diffi­cile de recréer exac­te­ment ce qu’il veut, on parle vrai­ment d’un demi‐millimètre de longueur. »