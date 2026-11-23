En battant Alexander Zverev dimanche en finale à Turin, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune joueur (et de loin) à remporter le Masters et les quatre tournois du Grand Chelem. Trois légendes seulement comptaient ces cinq lignes dans leur palmarès : Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic.
Dans son émission sur RMC, Marion Bartoli a exprimé son « admiration totale » pour l’Espagnol, vainqueur du tournoi avec une gêne à la cuisse gauche.
« Il n’est pas à 100%, il s’économise, il ne joue pas tous les points à 100% et on a très bien vu que sur certains matchs, il était quasiment sur une jambe. Mais là où moi je suis en admiration totale, c’est qu’il est capable de pratiquer tous les coups du tennis sur un cours, donc c’est impossible de ne pas aimer Carlos Alcaraz si vous êtes fan de tennis. D’être en capacité d’avoir une telle facilité à jouer, Moi, je trouve ça juste monstrueux. Il a un relâchement au moment de la frappe, une vitesse d’accélération de poignée d’avant‐bras où il est capable de relancer, même sur des balles qui arrivent très vite. Et d’ailleurs, la balle de match en est parfaitement l’exemple total. Il a une balle qui lui arrive quasiment dans les pieds à 10 centimètres à la ligne de fond avec un missile que Zverev lui envoie. Il réaccélère en prenant la balle en demi volée et il te fait ça avec une facilité. T’as l’impression qu’il ne peut pas rater, alors que c’est un coup qui est tellement dur à faire. C’est un magicien sur le cours, c’est‐à‐dire qu’il te fait des coups qui normalement sont impossibles. Je suis en admiration totale de voir un joueur comme ça. »
Publié le lundi 23 novembre 2026 à 09:58