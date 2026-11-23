En battant Alexander Zverev dimanche en finale à Turin, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune joueur (et de loin) à remporter le Masters et les quatre tour­nois du Grand Chelem. Trois légendes seule­ment comp­taient ces cinq lignes dans leur palmarès : Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic.

Dans son émis­sion sur RMC, Marion Bartoli a exprimé son « admi­ra­tion totale » pour l’Espagnol, vain­queur du tournoi avec une gêne à la cuisse gauche.

🏆🇪🇸 Vainqueur de Zverev à Turin, Alcaraz remporte son premier Tournoi des Maîtres.



« Il n’est pas à 100%, il s’éco­no­mise. Je suis en admi­ra­tion totale, car être en capa­cité d’avoir une telle faci­lité à jouer, c’est juste mons­trueux. C’est un magi­cien sur le court. Quel joueur… pic.twitter.com/xCwxHlGrws — RMC Sport (@RMCsport) November 22, 2026

« Il n’est pas à 100%, il s’éco­no­mise, il ne joue pas tous les points à 100% et on a très bien vu que sur certains matchs, il était quasi­ment sur une jambe. Mais là où moi je suis en admi­ra­tion totale, c’est qu’il est capable de prati­quer tous les coups du tennis sur un cours, donc c’est impos­sible de ne pas aimer Carlos Alcaraz si vous êtes fan de tennis. D’être en capa­cité d’avoir une telle faci­lité à jouer, Moi, je trouve ça juste mons­trueux. Il a un relâ­che­ment au moment de la frappe, une vitesse d’ac­cé­lé­ra­tion de poignée d’avant‐bras où il est capable de relancer, même sur des balles qui arrivent très vite. Et d’ailleurs, la balle de match en est parfai­te­ment l’exemple total. Il a une balle qui lui arrive quasi­ment dans les pieds à 10 centi­mètres à la ligne de fond avec un missile que Zverev lui envoie. Il réac­cé­lère en prenant la balle en demi volée et il te fait ça avec une faci­lité. T’as l’im­pres­sion qu’il ne peut pas rater, alors que c’est un coup qui est telle­ment dur à faire. C’est un magi­cien sur le cours, c’est‐à‐dire qu’il te fait des coups qui norma­le­ment sont impos­sibles. Je suis en admi­ra­tion totale de voir un joueur comme ça. »