Comme lors de tous les grands tournois de la saison, les spécialistes aiment se prêter au jeu des pronostics. Le média britannique Sky Sports a demandé à ses consultants de donner le favori des ATP Finals de cette année.
Pour Marion Bartoli, Carlos Alcaraz sera l’homme à battre à Turin. Auréolé d’un titre sur l’ATP 500 de Vienne et surtout au Rolex Paris Masters, le septuple lauréat en Grand Chelem arrive dans le Piémont avec un capital confiance certains. Toutefois, la championne de Wimbledon 2013 n’écarte pas complètement Alexander Zverev.
« Quand il joue comme il le fait à Paris en salle, il est pratiquement imbattable. Cela dit, Zverev tentera de terminer en beauté, car il est n° 1 mondial et a déjà remporté ce tournoi. »
Publié le samedi 14 novembre 2026 à 10:56