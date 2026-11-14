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Marion Bartoli désigne son favori pour le Masters de Turin : « Quand il joue comme ça, il est prati­que­ment imbattable »

Par
Jean Muller
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Comme lors de tous les grands tour­nois de la saison, les spécia­listes aiment se prêter au jeu des pronos­tics. Le média britan­nique Sky Sports a demandé à ses consul­tants de donner le favori des ATP Finals de cette année. 

Pour Marion Bartoli, Carlos Alcaraz sera l’homme à battre à Turin. Auréolé d’un titre sur l’ATP 500 de Vienne et surtout au Rolex Paris Masters, le septuple lauréat en Grand Chelem arrive dans le Piémont avec un capital confiance certains. Toutefois, la cham­pionne de Wimbledon 2013 n’écarte pas complè­te­ment Alexander Zverev.

« Quand il joue comme il le fait à Paris en salle, il est prati­que­ment imbat­table. Cela dit, Zverev tentera de terminer en beauté, car il est n° 1 mondial et a déjà remporté ce tournoi. »

Publié le samedi 14 novembre 2026 à 10:56

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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