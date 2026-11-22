Opposé en finale du Masters à Carlos Alcaraz, après avoir déjà remporté quatre matchs sans concédé le moindre set, Alexander Zverev a l’occasion de faire taire ses détracteurs sur le plan sportif.
Mais pour Marion Bartoli, de passage dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, l’Allemand n’a pas besoin de prouver qu’il mérite sa place de numéro 1 mondial.
« C’est un débat qui m’exaspère, parce qu’encore une fois, être numéro 1 mondial, il faut se rendre compte de ce que ça représente. C’est seulement le 30e numéro 1 mondial de l’histoire du jeu, c’est‐à‐dire que vous êtes le 0.01%, c’est l’élite de l’élite, et dans 30 ou 40 ans, il n’y aura pas une petite asterix à côté de Zverev disant : il était numéro 1 mondial mais Sinner avait pris un coup de chaud à Roland‐Garros ou Alcaraz était à l’US Open, mais il a perdu contre Shelton parce qu’il revenait d’une blessure au poignet. Tu peux refaire les tableaux à l’infini mais ses titres du Grand Chelem, il les a vraiment gagnés. Il a 92,6% de victoire en tournoi du Grand Chelem cette année. C’est un pourcentage qui est absolument colossal. Ça fait partie d’un entraînement au quotidien, d’arriver à être en capacité pendant 10 mois consécutifs d’être au meilleur niveau. C’est d’une difficulté qui est extrême au vu des contraintes physiques actuelles qu’il y a sur le circuit masculin. »
Publié le dimanche 22 novembre 2026 à 13:40