Opposé en finale du Masters à Carlos Alcaraz, après avoir déjà remporté quatre matchs sans concédé le moindre set, Alexander Zverev a l’occasion de faire taire ses détrac­teurs sur le plan sportif.

Mais pour Marion Bartoli, de passage dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, l’Allemand n’a pas besoin de prouver qu’il mérite sa place de numéro 1 mondial.

🎙️ « Il a 92.6% de victoires en Tournois du Grand Chelem cette année, son énorme force c’est de passer 6 heures par jours tous les jours à s’en­traîner pour pouvoir enquiller 10 mois de saison, et c’est là qu’il gagne sa place de numéro 1 mondial », Marion Bartoli sur Zverev. pic.twitter.com/1RI4FyJn6V — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) November 22, 2026

« C’est un débat qui m’exas­père, parce qu’en­core une fois, être numéro 1 mondial, il faut se rendre compte de ce que ça repré­sente. C’est seule­ment le 30e numéro 1 mondial de l’his­toire du jeu, c’est‐à‐dire que vous êtes le 0.01%, c’est l’élite de l’élite, et dans 30 ou 40 ans, il n’y aura pas une petite asterix à côté de Zverev disant : il était numéro 1 mondial mais Sinner avait pris un coup de chaud à Roland‐Garros ou Alcaraz était à l’US Open, mais il a perdu contre Shelton parce qu’il reve­nait d’une bles­sure au poignet. Tu peux refaire les tableaux à l’in­fini mais ses titres du Grand Chelem, il les a vrai­ment gagnés. Il a 92,6% de victoire en tournoi du Grand Chelem cette année. C’est un pour­cen­tage qui est abso­lu­ment colossal. Ça fait partie d’un entraî­ne­ment au quoti­dien, d’ar­river à être en capa­cité pendant 10 mois consé­cu­tifs d’être au meilleur niveau. C’est d’une diffi­culté qui est extrême au vu des contraintes physiques actuelles qu’il y a sur le circuit masculin. »