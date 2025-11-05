AccueilATPATP - FinalsMark Madden, l'agent de Djokovic est agacé : "Tout cela est faux"
Mark Madden, l’agent de Djokovic est agacé : « Tout cela est faux »

Jean Muller
Par Jean Muller

38

Alors que Novak a réussi son entrée en lice face à Tabilo (7−6, 6–1), la rumeur concer­nant sa parti­ci­pa­tion au Masters de Turin circu­lait sur la toile suite à la décla­ra­tion du président de la fédé­ra­tion italienne. Selon Angelo Binaghi, il n’y avait pas de doute possible, le Serbe n’en­vi­sa­geait pas de faire l’im­passe au sujet de Turin.

Face à cette situa­tion incon­for­table, l’agent de Nole, Mark Madden, est monté au créneau alors qu’il le fait rarement.

« Nous traver­sons des semaines intenses, mais cette déci­sion n’a pas encore été prise , c’est faux. Nous jouons à Athènes et Novak déci­dera à la fin du tournoi » a déclaré Mark auprès de notre confrère d’Ubitennis, Ubaldo Scanagatta qui a eu le courage de lui passer un coup de fil

Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 08:18

« En regar­dant Jannik Sinner à Paris, j’ai vu une robo­ti­sa­tion du tennis. Il a négligé toutes les confé­rence de presse, se conten­tant de trois petites réponses à l’ar­rache. Et dans le package d’un sportif pro, il y a aussi le travail de l’après match, ce qu’il n’a pas fait », estime Stephen Brun

