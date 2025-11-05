Alors que Novak a réussi son entrée en lice face à Tabilo (7−6, 6–1), la rumeur concernant sa participation au Masters de Turin circulait sur la toile suite à la déclaration du président de la fédération italienne. Selon Angelo Binaghi, il n’y avait pas de doute possible, le Serbe n’envisageait pas de faire l’impasse au sujet de Turin.
Face à cette situation inconfortable, l’agent de Nole, Mark Madden, est monté au créneau alors qu’il le fait rarement.
« Nous traversons des semaines intenses, mais cette décision n’a pas encore été prise , c’est faux. Nous jouons à Athènes et Novak décidera à la fin du tournoi » a déclaré Mark auprès de notre confrère d’Ubitennis, Ubaldo Scanagatta qui a eu le courage de lui passer un coup de fil
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 08:18