Alors que Novak a réussi son entrée en lice face à Tabilo (7−6, 6–1), la rumeur concer­nant sa parti­ci­pa­tion au Masters de Turin circu­lait sur la toile suite à la décla­ra­tion du président de la fédé­ra­tion italienne. Selon Angelo Binaghi, il n’y avait pas de doute possible, le Serbe n’en­vi­sa­geait pas de faire l’im­passe au sujet de Turin.

Face à cette situa­tion incon­for­table, l’agent de Nole, Mark Madden, est monté au créneau alors qu’il le fait rarement.

« Nous traver­sons des semaines intenses, mais cette déci­sion n’a pas encore été prise , c’est faux. Nous jouons à Athènes et Novak déci­dera à la fin du tournoi » a déclaré Mark auprès de notre confrère d’Ubitennis, Ubaldo Scanagatta qui a eu le courage de lui passer un coup de fil