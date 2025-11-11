Forfait de dernière minute pour le Masters de Turin, Novak Djokovic n’a pas échappé à quelques critiques concernant le timing de cette décision. C’est notamment le cas de l’ancien joueur français, Julien Varlet, qui n’a pas épargné le joueur serbe.
Mais l’homme aux 24 Grands Chelems a aussi ses défenseurs comme les anciens joueurs, Jim Courier, et Mark Petchey. Pour ce dernier, Nole a gagné le droit de faire ce qu’il veut.
« Novak a le droit de faire ce qu’il veut, en ce qui me concerne. Il a tout donné à ce sport. S’il estime avoir besoin de repos — et n’oublions pas qu’il dispose désormais d’une semaine supplémentaire avant la nouvelle saison, car l’Open d’Australie a lieu une semaine plus tard cette année — c’est une intersaison importante pour lui. C’est une excellente occasion de faire une pause et de se préparer, ce qui est bien sûr son objectif principal : remporter davantage de tournois du Grand Chelem. »
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 16:03