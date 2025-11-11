AccueilATPATP - FinalsMark Petchey met tout le monde d'accord sur le forfait polémique de...
ATP - Finals

Mark Petchey met tout le monde d’ac­cord sur le forfait polé­mique de Djokovic : « Novak a le droit de faire ce qu’il veut. Il a tout donné à ce sport »

Forfait de dernière minute pour le Masters de Turin, Novak Djokovic n’a pas échappé à quelques critiques concer­nant le timing de cette déci­sion. C’est notam­ment le cas de l’an­cien joueur fran­çais, Julien Varlet, qui n’a pas épargné le joueur serbe.

Mais l’homme aux 24 Grands Chelems a aussi ses défen­seurs comme les anciens joueurs, Jim Courier, et Mark Petchey. Pour ce dernier, Nole a gagné le droit de faire ce qu’il veut. 

« Novak a le droit de faire ce qu’il veut, en ce qui me concerne. Il a tout donné à ce sport. S’il estime avoir besoin de repos — et n’ou­blions pas qu’il dispose désor­mais d’une semaine supplé­men­taire avant la nouvelle saison, car l’Open d’Australie a lieu une semaine plus tard cette année — c’est une inter­saison impor­tante pour lui. C’est une excel­lente occa­sion de faire une pause et de se préparer, ce qui est bien sûr son objectif prin­cipal : remporter davan­tage de tour­nois du Grand Chelem. »

