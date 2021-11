Interrogé par Eurosport avant le duel entre Alexander Zverev et Daniil Medvedev sur le Masters de Turin, Mats Wilander a donné son ressenti sur le joueur alle­mand qu’il consi­dère un peu comme une énigme.

« Alexander Zverev est un mystère pour moi. Quand il joue bien comme il l’a souvent fait cette saison, il est vrai­ment très dur à battre. Il a un service dévas­ta­teur qui lui offre des points gratuits, sa seconde balle semble désor­mais en contrôle, physi­que­ment c’est un animal, il se déplace bien, il ne parait jamais fatigué et il en plus appris à jouer de plus en plus agressif. Et puis, soudai­ne­ment, face à Medvedev à Paris, il a semblé sortir de son match. Il a en plus un problème mental face à Daniil Medvedev et c’est parfois diffi­cile à saisir de l’extérieur. Mais Zverev ne doit pas faire un blocage face à lui car quand vous avez du mal face à un adver­saire en parti­cu­lier, après ça devient de plus en plus diffi­cile, comme je l’ai moi‐même vécu face à Miroslav Mecir pendant ma carrière. »