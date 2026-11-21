Lors d’une interview accordée au Corriere Della Serra, Mats Wilander a donné son avis sur plusieurs sujets d’actualité.
Le septuple lauréat en Grand Chelem, observateur attentif du circuit, a notamment évoqué les trois défaites de l’Italien Flavio Cobolli (6e mondial) au Masters de Turin cette semaine.
« Il a payé le prix de la pression, mais j’apprécie bien Flavio. Il est rapide, il a des jambes de footballeur. Quand le match se complique, il devient tenace. Il a encore des problèmes de régularité, on l’a vu. Et puis, sur les surfaces rapides en indoor, il a d’énormes marges de progression, à commencer par son premier service. Pour devenir plus dangereux, il doit se convaincre qu’il mérite son classement. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.