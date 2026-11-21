Lors d’une inter­view accordée au Corriere Della Serra, Mats Wilander a donné son avis sur plusieurs sujets d’actualité.

Le septuple lauréat en Grand Chelem, obser­va­teur attentif du circuit, a notam­ment évoqué les trois défaites de l’Italien Flavio Cobolli (6e mondial) au Masters de Turin cette semaine.

« Il a payé le prix de la pres­sion, mais j’apprécie bien Flavio. Il est rapide, il a des jambes de foot­bal­leur. Quand le match se complique, il devient tenace. Il a encore des problèmes de régu­la­rité, on l’a vu. Et puis, sur les surfaces rapides en indoor, il a d’énormes marges de progres­sion, à commencer par son premier service. Pour devenir plus dange­reux, il doit se convaincre qu’il mérite son classement. »