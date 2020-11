Daniil Medvedev aime les gros matchs et il sera servi avec un duel face à Rafael Nadal. Comme il l’a expliqué en conférence de presse après son succès aisé face à Schwartzman, il aime ce type de défi : « Comme je le dis toujours, affronter Rafa, Novak et Roger c’est le pied, vraiment un énorme plaisir, j’aime ça. Ce sont mes idoles, j’ai grandi avec eux quand j’ai commencé à m’intéresser au tennis. En gros, quand j’ai débuté, Roger était déjà là et il gagnait presque tout. Puis Rafa est arrivé, il a pris ses marques, puis enfin Novak est venu essayer de déranger ce duo. C’est donc toujours très motivant de jouer contre eux. Pour revenir à mon match, j’ai vu Rafa face à Tsitsipas, il a réalisé une grosse performance. Je devrai donc être à mon meilleur niveau pour l’emporter »