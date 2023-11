Quelques minutes après sa défaite face à Jannik Sinner en demi‐finales du Masters de Turin, Daniil Medvedev, désor­mais en vacances et inter­rogé sur son programme pendant l’in­ter­saison, a révélé qu’il allait innover en débu­tant direc­te­ment la saison à Melbourne à l’oc­ca­sion de l’Open d’Australie.

« Chaque année est diffé­rente. Pour être honnête, je n’ai pas pris de vacances hors saison comme certains joueurs. Une fois, j’ai eu la Coupe Davis. L’année dernière, nous avons eu un petit bébé, alors… J’ai tout de suite repris le travail. Cette année, nous allons partir avec ma femme dans les îles. C’est la première fois depuis quatre ou cinq ans. Elle n’aime pas trop cet endroit parce qu’il n’y a pas grand‐chose à faire. Mais pour moi, c’est parfait après une saison mouve­mentée. J’adore ça (sourire). Je vais proba­ble­ment jouer unique­ment l’Open d’Australie. Je vais essayer de prendre plus de vacances que d’ha­bi­tude et plus d’in­ter­saison et de commencer par un Grand Chelem tout de suite, ce qui sera nouveau pour moi. »