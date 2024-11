Battu pour la huitième fois sur leur neuf derniers duels, Daniil Medvedev est désor­mais mené 8–7 dans ses face‐à‐face avec Jannik Sinner, qui l’im­pres­sionne de plus en plus. C’est ce que le Russe, éliminé du Masters dès la phase de poules, a expliqué en confé­rence de presse.

« Ecoutez, il n’a prati­que­ment pas perdu cette année. Si tu veux gagner un titre, tu l’af­fron­teras à un moment ou à un autre. Ce n’est pas facile de le battre. Beaucoup de gens essaient. Beaucoup échouent. Il y a surtout un gars qui y arrive un peu plus souvent que les autres, et c’est Carlos. Comme je l’ai dit en Arabie Saoudite où il m’a beau­coup surpris, je ne savais pas qu’il pouvait atteindre ce niveau. C’est peut‐être l’un des meilleurs joueurs que j’ai affrontés. J’ai affronté le Big 4 (Federer, Nadal, Djokovic et Murray), et la vitesse n’était peut‐être pas la même. Alors oui, je vais essayer de travailler en pré‐saison. Peut‐être qu’à un moment donné, il perdra sa confiance et commen­cera à rater des balles. Sinon, tout le monde, et pas seule­ment moi, s’at­tend à ce que les années à venir soient très, très diffi­ciles, parce qu’il est très jeune. »