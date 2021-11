Alors que les ATP Finals de Turin débutent ce dimanche, Daniil Medvedev a hérité d’un groupe relevé, composé d’Alexander Zverev, Matteo Berrettini et Hubert Hurkacz. Avant de débuter face au Polonais, le Russe pourra s’ap­puyer sur une statis­tique très encou­ra­geante. En effet, il est le seul des huit joueurs présents aux Masters de Turin à avoir battu chacun de ses poten­tiels adversaires.

Le numéro deux mondial s’est offert Novak Djokovic à New York, Alexander Zverev à Paris récem­ment, Casper Ruud à Majorque, Hubert Hurkacz à Toronto, Matteo Berrettini à l’ATP Cup et Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev à l’Open d’Autralie en début d’année.

