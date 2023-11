Amis très proches et faisant même partie de la même famille depuis que Daniil Medvedev a désigné Andrey Rublev comme parrain de sa fille, les deux compa­triotes, tombés dans la même poule sur le Masters de Turin, ne sont logi­que­ment pas ravis de se jouer alors qu’ils s’af­fron­te­ront ce lundi après‐midi pour la 10e fois de leur carrière.

Interrogé par un média russe à propos de ce nouvel affron­te­ment face à celui qu’il consi­dère comme un frère, Daniil était un peu amer.

« Il y en a un qui rira et un autre qui pleu­rera. Je dois dire que jouer tout le temps l’un contre l’autre est assez désa­gréable. Sur le court, je pense qu’on s’en fiche, l’essentiel c’est la victoire. Ce qui compte le plus ici, c’est ce qui se passe après le match, et peu importe que vous ayez perdu ou gagné. Même lorsque vous avez perdu, lorsque vous regardez Andrey, vous ne pouvez pas ne pas lui parler. Mais néan­moins, sur le terrain, tout le monde veut gagner, donc il y aura un combat. »