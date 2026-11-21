Tombeur de Frances Tiafoe (6−3, 6–4), Daniil Medvedev a validé sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré des ATP Finals. Il affron­tera ce samedi soir Alexander Zverev.

Interrogé sur la pers­pec­tive de remporter le tournoi, le cham­pion de l’US Open 2021 a fait preuve de beau­coup de fran­chise au micro d’Ubitennis. Le Russe évoque une impor­tante fatigue en cette fin de saison, alors qu’il a plai­santé à plusieurs reprises sur son envie de décon­necter et recharger les batte­ries aux Maldives.

« Aujourd’hui en parti­cu­lier, et dans ce tournoi, je ne suis pas vrai­ment motivé, je dois dire… Je suis épuisé ! Mais je me bats et je travaille dur ; je peux être fatigué tout en gagnant, sinon je ne serais pas en demi‐finale et je perdrais tous mes matchs en deux sets. En général, disons que si j’étais moins fatigué, je serais peut‐être plus motivé ! »