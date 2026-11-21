Tombeur de Frances Tiafoe (6−3, 6–4), Daniil Medvedev a validé sa qualification pour le dernier carré des ATP Finals. Il affrontera ce samedi soir Alexander Zverev.
Interrogé sur la perspective de remporter le tournoi, le champion de l’US Open 2021 a fait preuve de beaucoup de franchise au micro d’Ubitennis. Le Russe évoque une importante fatigue en cette fin de saison, alors qu’il a plaisanté à plusieurs reprises sur son envie de déconnecter et recharger les batteries aux Maldives.
« Aujourd’hui en particulier, et dans ce tournoi, je ne suis pas vraiment motivé, je dois dire… Je suis épuisé ! Mais je me bats et je travaille dur ; je peux être fatigué tout en gagnant, sinon je ne serais pas en demi‐finale et je perdrais tous mes matchs en deux sets. En général, disons que si j’étais moins fatigué, je serais peut‐être plus motivé ! »
Publié le samedi 21 novembre 2026 à 11:54