Déjà qualifié, Daniil Medvedev va affronter ce vendredi après‐midi Carlos Alcaraz, qui pour­rait en revanche lui chiper la première place du groupe en cas de victoire en deux sets. En sachant que le premier affron­tera Novak Djokovic en demi‐finales tandis que le deuxième défiera Jannik Sinner.

Éliminé pour la deuxième année de suite dès son entrée en lice à Paris‐Bercy, le Russe a raconté la tran­si­tion jusqu’à Turin, où il vient de battre Andrey Rublev et Alexander Zverev alors qu’il avait perdu ses trois matchs de poule au Masters la saison dernière.

« Parfois je ne comprends pas vrai­ment le tennis. L’an dernier, j’avais perdu un match accroché contre De Minaur à Bercy et j’avais pris deux ou trois jours off après. Mais en arri­vant à Turin, je ne me suis pas senti bien tout de suite. J’étais bien dans la ville, mais pas sur le court. Cette année, la défaite contre Dimitrov (toujours à Bercy, lors de son entrée en lice au 2e tour, ndlr) a été diffi­cile. Je suis resté à Paris quelques jours, mais je ne me sentais pas bien. Je voyais les autres gars être toujours dans le tournoi et bien jouer. Ce n’était pas agréable. J’ai perdu mercredi et dimanche, je repre­nais l’en­traî­ne­ment, a expliqué Medvedev, très à l’aise sur la surface rapide de Turin.

Sauf que, contrai­re­ment à l’an dernier, je me sentais bien sur le court. Et en arri­vant ici, je me sentais de mieux en mieux avant le premier match. Je me disais que quitte à me sentir aussi bien, il fallait le montrer en match. J’y suis arrivé et j’en suis content. Mais je n’ai pas vrai­ment d’ex­pli­ca­tion, en fait. Parfois ça ne passe pas et parfois ça passe… »