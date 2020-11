On se doutait bien que ce duel face à Daniil Medvedev représentait un vrai test pour Novak Djokovic, mais qu’il se prenne une telle rouste était difficilement prévisible.

Après une entame plutôt équilibrée où les deux joueurs se sont envoyés quelques rallyes de très haut niveau, c’est le Serbe qui a craqué en premier, encaissant la bagatelle de sept jeux de rang, de 3-2 pour lui à 3-6 puis 0-3 dans la deuxième manche. Stupéfiant.

Le Russe est un véritable mur en fond de court et son service est impeccable de précision. En face, le numéro 1 mondial arrose (24 fautes directes sur l’ensemble de la partie) et semble refuser le duel imposé par son adversaire, ce qui est très étonnant compte tenu de son style de jeu et de ses antécédents. Fatigué physiquement ou mentalement, quoiqu’il en soit, il devra rapidement faire le point avant sa « finale » face à Alexander Zverev pour accéder au dernier carré de ces ATP Finals.

Daniil Medvedev s’impose donc 6-3, 6-3 en 1h20 et se retrouve déjà qualifié pour les demi-finales, tout comme Dominic Thiem. Diego Schwartzman est éliminé, à l’instar d’Andrey Rublev.