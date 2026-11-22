Intouchable dans sa demi‐finale l’opposant à Daniil Medvedev, Alexander Zverev a logiquement pris la meilleure option pour rallier la finale (7−6, 6–4) et s’offrir un duel au sommet contre Carlos Alcaraz.
Interrogé sur le niveau proposé par le numéro un mondial, le Russe estime que son adversaire a fait la différence en s’appuyant sur un excellent service. Difficile de donner tort au champion de l’US Open 2021, le natif de Hambourg n’a concédé aucune balle de break depuis le début du tournoi.
« Il y a eu peu de différences, tout s’est joué sur quelques points. Il a bien joué en fond de court sur ces points‐là, mais l’important, c’est qu’il a mieux servi. De nos jours, tous les joueurs de tennis sont agressifs, il n’y a plus de joueurs défensifs. Je n’ai pas remarqué que Sascha soit plus agressif qu’avant, et je ne pense pas non plus qu’il ait amélioré son coup droit. Je le trouvais déjà bon auparavant, même s’il commettait plus de fautes que d’habitude, et il continue d’en commettre aujourd’hui. Ce qu’il fait mieux, c’est son service, et il a également gagné en régularité. Il a cessé de perdre des matchs qu’il n’aurait pas dû perdre », a souligné le cinquième mondial dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le dimanche 22 novembre 2026 à 08:22