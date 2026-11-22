Intouchable dans sa demi‐finale l’op­po­sant à Daniil Medvedev, Alexander Zverev a logi­que­ment pris la meilleure option pour rallier la finale (7−6, 6–4) et s’of­frir un duel au sommet contre Carlos Alcaraz.

Interrogé sur le niveau proposé par le numéro un mondial, le Russe estime que son adver­saire a fait la diffé­rence en s’ap­puyant sur un excellent service. Difficile de donner tort au cham­pion de l’US Open 2021, le natif de Hambourg n’a concédé aucune balle de break depuis le début du tournoi.

« Il y a eu peu de diffé­rences, tout s’est joué sur quelques points. Il a bien joué en fond de court sur ces points‐là, mais l’important, c’est qu’il a mieux servi. De nos jours, tous les joueurs de tennis sont agres­sifs, il n’y a plus de joueurs défen­sifs. Je n’ai pas remarqué que Sascha soit plus agressif qu’avant, et je ne pense pas non plus qu’il ait amélioré son coup droit. Je le trou­vais déjà bon aupa­ra­vant, même s’il commet­tait plus de fautes que d’habitude, et il continue d’en commettre aujourd’hui. Ce qu’il fait mieux, c’est son service, et il a égale­ment gagné en régu­la­rité. Il a cessé de perdre des matchs qu’il n’aurait pas dû perdre », a souligné le cinquième mondial dans des propos relayés par Punto de Break.