Alors que certains obser­va­teurs, comme Justine Henin, ont émis des doutes concer­nant la moti­va­tion de Daniil Medvedev, déjà qualifié, contre Carlos Alcaraz ce vendredi, le joueur russe a déclaré en confé­rence de presse après sa défaite avoir réalisé un meilleur match que contre Zverev, qu’il a battu en deux sets mercredi.

« Après le match d’il y a deux jours, je me suis dit : ‘Oh, c’est bien, je suis certain de finir premier du groupe’. Mais ce n’était même pas le cas. J’ai fait de mon mieux ce vendredi. Je ne sais pas ce que ça a donné à la télé­vi­sion, mais au fond de moi, j’ai eu l’im­pres­sion d’avoir joué un bon match, en fait bien meilleur que contre Sascha (Zverev) en ce qui concerne mon niveau. Même si j’ai perdu assez faci­le­ment d’une certaine manière », a glissé Medvedev, fina­le­ment deuxième du groupe et opposé à Jannik Sinner en demi‐finales du Masters.

Alexander Zverev, déjà éliminé avant son dernier match contre Andrey Rublev, va apprécier…