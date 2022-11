Vainqueur en 2020 et fina­liste de la précé­dente édition, Daniil Medvedev a des repères solides sur ce Masters qu’on appelle égale­ment tournoi des maîtres. Et lors­qu’on lui a demandé lors de la journée des médias ce qu’il appré­ciait tout parti­cu­liè­re­ment sur cette compé­ti­tion, le Russe a évoqué le petit jeu d’échec qui s’ins­tal­lait après le tirage au sort des poules concer­nant les entraînements.

« C’est un tournoi formi­dable. Dès le premier jour de notre arrivée, on est obligé de s’en­traîner avec nos futurs adver­saires, tout simple­ment parce qu’il n’y a pas d’autre choix. Bien sûr, nous avons des parte­naires d’en­traî­ne­ment, mais nous voulons aussi jouer des sets contre des adver­saires de haut niveau. Ce senti­ment, lorsque vous attendez que les groupes sortent, de savoir avec qui vous pouvez vous entraîner dans l’autre groupe, de ne pas vous entraîner avec vos adver­saires, c’est très amusant. Dès le premier match, vous allez affronter un adver­saire diffi­cile. Il y a une énergie parti­cu­lière dans ce tournoi, je l’adore et j’es­père montrer mon meilleur tennis. Je me sens en confiance, mais on ne sait jamais avant le premier match. »