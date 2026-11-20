Les joueurs en lice au Masters ont été invités à choisir leur joueur de la saison.

Et si le choix évident se portait vers Alexander Zverev, numéro 1 mondial et vain­queur de ses deux premiers titres en Grand Chelem, Daniil Medvedev a cité Rafael Jodar après une longue hésitation.

Pour rappel, le jeune espa­gnol a commencé la saison au 168e rang mondial, pour terminer dans le top 10. Un sacré exploit pour celui qui fait surtout office de révé­la­tion de la saison.

ATP players pick their Player of the Year !



​— Alexander Zverev : Jannik Sinner

— Ben Shelton : Alexander Zverev

— Flavio Cobolli : Alexander Zverev

— Rafael Jodar : Alexander Zverev

— Arthur Fils : Alexander Zverev

— Daniil Medvedev : Rafael Jodar

— Frances Tiafoe : Rafael Jodar… — Kalshi Tennis (@KalshiTen) November 19, 2026

A noter que Frances Tiafoe a fait le même choix que Daniil Medvedev.