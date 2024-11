Daniil Medvedev a décidé de remettre les pendules à l’heure ce mardi face à Alex De Minaur à l’oc­ca­sion du deuxième match de poule sur le Masters de Turin, deux jours après avoir livré une parodie de tennis face à Taylor Fritz.

Et lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, le Russe a expliqué avoir changé un détail au niveau de son équi­pe­ment sans pour autant révéler exac­te­ment de quoi il s’agis­sait. Un chan­ge­ment en tout cas payant.

« J’ai beau­coup mieux joué aujourd’hui. J’ai changé quelque chose au niveau de mon équi­pe­ment avant ce match, ce que l’on ne fait géné­ra­le­ment pas pendant le tournoi. Mais depuis que j’ai perdu le premier match, je pensais déjà à la saison prochaine. J’ai deux matches ici pour tester quelque chose. Je l’ai fait aujourd’hui (mardi) et cela a bien fonc­tionné. C’est aussi le cas lorsque je change quelque chose qui n’est pas de mon ressort. Comme je l’ai dit, j’ai abordé le match en essayant vrai­ment, vrai­ment, de ne pas me soucier de perdre ou de gagner, de bien jouer ou non. Cela a bien fonc­tionné pour moi aujourd’hui. Bien sûr, c’est dommage pour Alex parce que j’ai joué 26 fois mieux que lors du premier match. C’est comme ça que le tennis est parfois. J’espère qu’il jouera bien le dernier match. Peut‐être que ce sera impor­tant pour moi (sourire). »