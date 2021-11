Lors de son média day, Daniil a expliqué qu’il était vrai­ment fan de la Race et surtout lors de cette fin de saison où des collègues se battent pour se quali­fier pour le Masters.

Si sa quali­fi­ca­tion a été acquises très tôt dans la saison, il est très attentif à ce qu’il se passe pour les derniers préten­dants : « Je suis de très près ce qu’il se passe dans le clas­se­ment de la Race. Déjà pour anti­ciper mes poten­tiels adver­saires mais aussi parce que je trouve cela fun. Ils sont trois à pouvoir se quali­fier et le suspense est impor­tant, cela peut vite changer suivant les perfor­mances. Et on peut aussi imaginer que certains qui sont loin peuvent encore revenir s’ils font une grosse perf à Paris. Je trouve cela vrai­ment passion­nant. Je pense que tout se jouera aussi en partie en Suède à Stockholm et qu’ils seront tous présents là‐bas pour accro­cher les derniers points »