Tout récent vainqueur du Rolex Paris Masters, Daniil Medvedev fait clairement partie des favoris à la victoire finale sur le tournoi des maîtres. Dans le groupe « Tokyo 1970 » avec Novak Djokovic, Alexander Zverev et Diego Schwartzman, le Russe est en pleine bourre et cela se voit autant sur le court qu’en dehors.

« L’année dernière, je n’ai pas réussi à gagner de match et cela ne m’a pas miné, loin de là. Paris-Bercy, par exemple, a toujours été un tournoi où je n’ai pas très bien joué non plus, je crois avoir gagné une seule victoire sur les trois ou quatre dernières années. Cette année, j’ai réussi à être champion, et cela fait que j’arrive à Londres avec beaucoup de confiance et avec l’envie de poursuivre sur cette bonne dynamique de résultats », a expliqué Daniil qui ne dirait pas non à un doublé Paris-Londres.