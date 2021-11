Auteur d’un match assez bizarre ce jeudi soir face à Jannik Sinner alors qu’il était déjà assuré d’être qualifié et de terminer en tête de son groupe avant d’en­trer sur le court, Daniil Medvedev s’est exprimé en confé­rence de presse sur son atti­tude parfois désin­volte. Et d’après ses mots, il semblait clai­re­ment tiraillé entre le fait de ne pas trop perdre d’énergie pour sa demi‐finale et le désir de l’emporter.

« Je pense que tout était attendu et inat­tendu dans ce match. Parce qu’en­core une fois, si le match avait eu de l’enjeu, j’au­rais peut‐être joué diffé­rem­ment, et diffé­rent ne veut pas dire mieux, mais juste diffé­rem­ment parce que j’au­rais eu plus de nerfs et plus de choses à gagner. Donc, ce qui était vrai­ment inat­tendu, c’est que je ne voulais pas faire un match de 2 heures 30 alors qu’il n’y avait pas d’enjeu. Mais je pense que c’est là que les gens ont commencé à dire des choses sur moi, parce que j’aime bien lire les commen­taires à mon encontre. Sauf qu’ils devraient comprendre que j’au­rais très bien pu me retirer en disant avant le match que j’avais mais à la tête et ne pas me présenter sur le court et être quand même premier du groupe. Pourtant, j’ai fait le spec­tacle, je suis resté 2 heures 30 sur le court et je pense que les gens qui étaient dans le stade ont fina­le­ment apprécié. Ils n’ont pas payé leur billet pour rien, donc je pense avoir bien fait mon travail. »