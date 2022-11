Revenant dans une récente inter­view accordée à l’ATP sur sa victoire lors du Masters en 2020 après avoir notam­ment battu Rafael Nadal en demi‐finale et Dominic Thiem en finale, Daniil Medvedev s’est souvenu que le réveil n’avait pas été simple suite à son match face à l’Espagnol qui s’était terminé assez tard.

« Je me souviens qu’avec Rafa, nous avons terminé, si ce n’était pas après minuit, c’était vrai­ment proche de minuit et que le réveil avait été vrai­ment diffi­cile le lende­main pour la finale. J’étais un peu rouillé, mon corps ne se sentait pas bien après un match diffi­cile. Mais je savais que c’était la finale du Masters et que je devais donner le meilleur de moi‐même. »