On ne peut minimiser le succès de Daniil en évoquant ce qu’il s’est passé en coulisses et qui a peut-être déstabilisé le numéro 1 mondial. Tout simplement parce que Daniil quand il est en confiance est un joueur très très dangereux. Il l’a confirmé ce mercredi en proposant un niveau de jeu élevé de la première à la dernière balle. Il a d’ailleurs tenu à saluer cette attitude car il avait encore en tête la fameuse fin de match la saison passée face à Rafael Nadal : « C’est vrai que Novak n’était pas à son meilleur niveau, je l’ai remarqué. Mais vous savez, et nous le savons tous, jouer contre un membre du Big 3 même quand il est pas à son top cela reste un challenge très difficile surtout si vous êtes en position de l’emporter. Il faut donc vraiment penser à terminer le match quand c’est le moment. Et je peux dire cela avec ce que j’ai vécu ici l’an dernier face à Nadal. Mon service m’a vraiment aidé pour réussir ce challenger notamment dans le deuxième set. J’ai été très solide, je suis vraiment content de cette performance et surtout d’avoir su terminer le duel quand il le fallait »