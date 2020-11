Quand Rafa sert à 5 à 4 dans le deuxième set pour le gain du match, tous les spécialistes pensent que le match est plié. Dans un sursaut, Daniil réalise alors un jeu presque parfait et recolle au score. Et comme il le dit alors c'est un nouveau match qui débute pour lui : " Tout le match jusqu'à 5-4, j'avais l'impression de faire de bonnes choses mais pas assez. Je ne me sentais pas "en moi", ni dans mon esprit, ni dans mon jeu. Il n'y avait pas de de liens entre les coups. Et c'est quand j'ai été dos au mur que tout s'est mis en place presque naturellement. J'ai été plus précis, plus constant, plus solide. D'un coup, je suis vraiment rentrer dans la partie, j'étais positif, je tentais, je subissais moins les évènements. Cela m'a aidé car pour battre Rafa vous avez besoin de tout, d'un bon revers, d'un bon coup droit. Mentalement vous devez être super fort car il est là tout le temps, sur tous les points, c'est à vous d'aller chercher la victoire"