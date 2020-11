Auteur d’un point mystique à 4 jeux à 3, 30A dans la deuxième manche en servant à la cuillère, Daniil Medvedev confirme qu’il est un créatif.

Interrogé en conférence de presse, le Russe a expliqué le pourquoi de ce choix en précisant bien que ce n’était pas du tout prémédité : « Je n’avais pas du tout prévu de le faire. J’en fais généralement peut-être une fois sur une semaine, mais aussi à l’entraînement quelques fois pour démarrer un point et perturber mon adversaire. J’en ai fait aussi à Roland-Garros cette année. En fait, cette fois-ci, j’ai totalement improvisé. La balle était près de la raquette, et je n’avais pas trouvé beaucoup d’options pour le gêner sur mon service. Je me suis aperçu qu’il était très loin derrière la ligne de fond de court. D’un coup, je me suis dis que c’était le moment de le tenter. Ce coup est risqué car si vous le ratez, ça peut mal se passer. Aujourd’hui, j’ai réussi à remporter le point grâce à cette remise en jeu, mais ce n’est pas pour cela que je vais rééditer cette tactique à chaque fois »