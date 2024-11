Battu d’en­trée par Taylor Fritz sur le Masters de Turin, Daniil Medvedev s’est notam­ment illustré en faisant une petite crise de nerf sur le court.

Et après être revenu sur son atti­tude et fait part de sa lassi­tude en confé­rence de presse, le Russe a une fois de plus abordé le fameux sujet de la qualité des balles.

« Je sens que je peux encore gagner contre pas mal de joueurs. J’aurais pu gagner ce match si j’avais en meilleure forme ou si j’avais eu un peu plus de chance. On ne sait pas encore quoi, mais on va essayer quelque chose, oui. On va voir ce que je peux faire de mieux. Mais avec les balles, je me sens désa­van­tagé. Je peux trouver la solu­tion pendant certains matches, mais aujourd’hui, n’im­porte qui rester dans l’échange avec moi. Au début de chaque match, je sais que je vais devoir juste frapper la balle. L’aspect tactique est devenu secon­daire. Maintenant c’est frapper fort et servir fort. Je vais travailler pour trouver une solution. »