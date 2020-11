En conférence de presse, le Russe a expliqué ce que représentait ce titre. Il a aussi insisté sur le niveau de tennis qu’il avait proposé durant toute la semaine, niveau qu’il aimerait pouvoir produire le plus souvent possible à l’avenir : « Battre Dominic alors même qu’il était en très grande forme est probablement le meilleure victoire de ma vie. Je ne parle même pas du titre lui-même car au final c’est il est le résultat d’une semaine où je n’ai pas perdu alors même qu’il s’agit du tournoi des Maitres. Ce succès va être un booster au niveau de la confiance car ce n’est pas rien de battre dans la même épreuve Djokovic, Nadal et puis Thiem. Cela signe obligatoirement beaucoup pour moi. Cela montre ce dont je suis capable quand je me sens bien mentalement, physiquement. J’ai juste besoin de le produire plus souvent. J’espère à l’avenir produire plus de matchs comme celui-ci »