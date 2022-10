On s’y atten­dait, mais c’est offi­ciel depuis ce samedi, Daniil Medvedev a rejoint Alcaraz, Nadal, Ruud, Tsitsipas, Djokovic pour les festi­vités de fin d’année à Turin. Il ne reste donc plus que deux places à attribuer.

Les préten­dants sont mathé­ma­ti­que­ment nombreux puisque il reste un Masters1000 à jouer à Paris. Dans les faits, cela est plus précis.

Pour l’ins­tant c’est Rublev (3685 points), et Auger Aliassime (3525 points) qui sont les mieux placés car derrière ça patine un peu avec Hurkacz (3220) et Fritz (3090). Rublev et Auger Aliassime semblent donc les mieux armés d’au­tant qu’ils ont en plus peu de points à défendre à Paris. Le Canadien peut aussi augmenter son capital en soule­vant le trophée à Bale.