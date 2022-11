Drôle de Masters pour Daniil Medvedev qui a donc perdu ses trois matchs au tie‐break du troi­sième set. Pourtant, malgré ses défaites plutôt dur à avaler, le Russe reste confiant pour l’avenir et prend cette semaine turi­noise avec philosophie.

« Je suis confiant, oui. Si je n’avais pas eu le tournoi d’Astana et de Vienne où j’ai joué à un bon niveau, peut‐être que j’au­rais un peu moins confiance. Après l’Open d’Australie, je sais que je n’ai pas réussi à obtenir de résul­tats. Et même si j’ai atteint certaines finales, je n’ai gagné qu’un tournoi. Au final, je n’ai pas réalisé une mauvaise saison, mais j’at­ten­dais plus de moi. Après soyons honnêtes, je suis sûr que je vais pouvoir faire quelque chose de grand dans le futur. Je dois juste conti­nuer à travailler. Je serai triste pendant un ou deux jours, puis je profi­terai de mes jours de repos et ensuite je me prépa­rerai pour la prochaine saison. »