Pour la dernière édition londonienne des ATP Finals avant son déménagement à Turin en 2021, c’est le Russe et 4e mondial Daniil Medvedev qui s’est imposé après une nouvelle énorme bataille en trois sets : 4-6, 7-6(2), 6-4 après 2h45 de jeu.

À l’instar de Rafael Nadal ce samedi lors de sa demi-finale face au Russe, Dominic Thiem décide de casser quasiment constamment le rythme des échanges avec des revers coupés. Une bonne idée, puisque cette tactique s’avère payante. Incapable de tenir le rythme en fond de court, Medvedev « explose » et perd son service lors du cinquième jeu. Un avantage que l’Autrichien conservera jusqu’à la fin du premier set avant une improbable balle de set remportée grâce à la bande du filet ce qui fera sourire son adversaire.

Battu à la régulière et dans sa filière favorite lors du premier acte, Daniil décide de brouiller les cartes au cours du deuxième set, tel un véritable caméléon tactique. Beaucoup plus offensif, il se rue au filet (15/20 sur l’ensemble du deuxième set) ce qui a le don de déstabiliser et d’agacer le numéro 3 mondial qui manque deux belles occasions de breaker lors du septième jeu. Mené 2-0 lors du tie-break, Medvedev enquille sept points de rang et s’empare de la seconde manche grâce à une grande capacité d’adaptation. Un coup de maître.

Touché par cette perte, l’Autrichien commet de plus en plus de fautes lors de cette troisième manche. Et après avoir sauvé trois balles de break de suite dans le troisième jeu, il finit par craquer au cinquième, marabouté par la défense exceptionnelle de son adversaire. Daniil doit gérer ses jeux de service et il le fait parfaitement avant une célébration tout en retenue.

À 24 ans, Daniil Medvedev remporte donc son tout premier tournoi des maîtres, son deuxième titre de rang après le Rolex Paris Masters ainsi qu’un neuvième trophée en carrière qui en appelle beaucoup d’autres. Une super tsar est née.