Auteur d’un compor­te­ment irres­pec­tueux lors de sa défaite face à Taylor Fritz pour ses débuts sur le Masters de Turin, Daniil Medvedev s’est logi­que­ment retrouvé sous le feu des critiques, jusqu’à sa victoire contre Alex De Minaur lors du deuxième match, à l’issue duquel il a célébré en se bouchant les oreilles.

« Beaucoup de foot­bal­leurs la font. C’est plus par rapport aux réseaux sociaux. Après ma perfor­mance contre Taylor et certains de mes commen­taires, j’ai essayé de moins les utiliser. J’ai abordé ce match en bloquant le bruit, même le mien. Pas de colère. Juste bloquer le bruit. Je ne me souciais vrai­ment pas de ce qui se passait sur le terrain. J’ai juste essayé de jouer. C’était un bon ressenti. D’habitude, je célèbre quand je gagne des tour­nois mais aujourd’hui je m’en foutais. C’est bon parfois de le faire pour soi‐même (bloquer le bruit). Plus on devient popu­laire, plus on a de fans, plus on a de haters. Plus on reçoit de l’at­ten­tion. Parfois, même le bon bruit peut te désta­bi­liser. Tu gagnes tout et les gens disent que tu es un dieu. Si tu perds deux matches, les gens disent que ta carrière est finie. De temps en temps, il est bon de bloquer tout cela », a expliqué le Russe lors de l’in­ter­view sur le court.